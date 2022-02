LE MALADE IMAGINAIRE Lattes, 7 avril 2022, Lattes.

LE MALADE IMAGINAIRE Lattes

2022-04-07 – 2022-04-08

Lattes Hérault Lattes

35.6 35.6 EUR Ne manquez pas « LE MALADE IMAGINAIRE » au Théâtre Jacques Cœur les 07 et 08 avril à 20h30 !

Retour de Michel Didym sur les planches de Jacques Cœur, mais cette fois-ci comme acteur !

Molière et ses 400 ans nous enchante toute la saison et ce malade imaginaire ne déçoit pas, d’autant qu’il est présenté ici avec justesse, rythme et folie. Un bonheur !

Veuf, Argan s’est remarié avec Béline qui simule des soins attentifs, mais n’attend en réalité que la mort de son mari pour pouvoir hériter. …

Malade imaginaire, ultime pièce de Molière, conjugue tous les motifs majeurs de ses grandes oeuvres. Elle est la quintessence de ses comédies mettant à mal la bourgeoisie, dans lesquelles il inspecte les mouvements métaphysiques de l’être. Argan, le célèbre hypoondriaque, n’est pas simplement un père qui veut forcer sa fille à épouser un médecin pour satisfaire en premier lieu ses lubies et autreschichis fantasques, c’est d’abord la figure d’un homme étonné d’être au monde.

De Molière

Pass sanitaire obligatoire

dernière mise à jour : 2022-02-10 par