Le malade imaginaire – La Criée hors les murs !

Il y dénonce l'imposture de la médecine à travers un personnage principal paradoxal, un malade en bonne santé, qui tyrannise les siens en s'enfermant dans son obsession. Écrivant dans l'urgence, Molière, qui se sait très malade, nous offre une dramaturgie imparfaite, libre, ouverte, avec des collisions de scènes de farce et de débat d'idées, d'intermèdes chantés et dansés. Une pièce noire, folle, virtuose d'une grande puissance de vie. Comédie-ballet en trois actes est la dernière pièce de Molière

