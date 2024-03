LE MALADE IMAGINAIRE ILLUSTRE THEATRE Pezenas, vendredi 12 juillet 2024.

Argan, totalement hypocondriaque projette de marier sa fille Angélique à Thomas Diafoirus, neveu de son médecin personnel, dès qu’il sera lui aussi fait médecin.Mais Angélique aime Cléante.Toinette, la servante, s’oppose à ce mariage et décide tout à la fois d’aider Angélique et de confondre Béline, la seconde épouse d’Argan qui ne l’aime que pour son héritage.Feintes, pitreries et lavements mais aussi critique sociale se succèdent dans ce chef-d’oeuvre du répertoire comique où l’on retrouve les thèmes favoris de Molière. Vous achetez des places non numérotées. A réception de votre achat, notre équipe vous attribue cependant les meilleures places numérotées disponibles en respectant les précautions préconisées. Vos billets numérotés vous seront remis sous enveloppe à votre arrivée le jour du spectacle. Une file vous sera réservée pour faciliter votre accès.

Tarif : 14.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-07-12 à 21:00

ILLUSTRE THEATRE 22 Avenue de la gare du midi 34120 Pezenas 34