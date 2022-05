Le malade imaginaire en la majeur Royale Factory, 17 juin 2022, Versailles.

Le malade imaginaire en la majeur

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à Royale Factory

On swingue, on chante, on se dispute, on tousse, on rit mais surtout, comme dans toutes les comédies du grand Molière : on s’aime ! Argan est persuadé d’être l’homme le plus malade du monde. Afin de s’assurer un secours quotidien et durable, il a décidé de marier sa fille à un médecin. Mais celle-ci ne compte pas se laisser faire… Adaptation musicale du chef d’oeuvre de Molière adapté, composé et mis en scène par Raphaël Callandreau. Quatre artistes pour dix rôles, un malade imaginaire mais des enjeux bien réels, des mélodies entraînantes accompagnées au piano pour une adaptation légère et inattendue.

22 euros tarif normal, 18 euros tarif réduit (demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, abonné)

Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



