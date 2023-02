Le Malade Imaginaire de Molière au Théâtre du Nord-Ouest (Paris 9e) Catégorie d’Évènement: île de France

. payant Réservation conseillée mais non obligatoire sur le site BilletRéduc ou sur place. Bon plan : passeport 150€ déductibles des impôts ! Dans le cadre de la saison 2023/2024 : Molière, Shakespeare et les autres au Théâtre du Nord-Ouest (Paris 9e). Mise en scène Olivier Bruaux / Compagnie Théâtre et Cinéma « Est-il possible qu’on laisse comme cela un pauvre malade tout seul ? » Le riche Argan, veuf et hypochondriaque, s’est remarié avec une belle. Dupé sur son état de santé, il ne jure que par les clystères et les potions et veut que sa fille épouse un médecin malgré elle. Aveuglé par sa peur de la mort, il préfère ruiner le bonheur d’Angélique en la mariant à un docteur qui le servira dans sa quête d’éternel. Mais une servante veille au grain et encore eût-il fallu éloigner Argan de Toinette entre deux lavements pour que tout s’arrange… Contact : https://www.theatredunordouest.com/ 01 47 70 32 75 public@theatredunordouest.com https://www.facebook.com/theatredunordouest/ https://www.facebook.com/theatredunordouest/ https://www.billetreduc.com/287103/evt.htm

