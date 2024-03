Le malade imaginaire Comédie Tour Eiffel Paris, dimanche 7 janvier 2024.

Du dimanche 07 janvier 2024 au dimanche 30 juin 2024 :

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans. payant

» Me couper un bras et me crever un œil afin que l’autre se porte mieux ? La belle opération de me rendre borgne et manchot ! » Voilà les seules limites « médicales » que se donne Argan, hypocondriaque notoire.

Il enchaine les clystères, lavements et autres purgations pour guérir de ses maladies imaginaires et prévoit même de marier sa fille à un médecin, car comme il le dit avec une honnête niaiserie : » C’est pour moi que je lui donne un mari médecin ! Et une fille de bon naturel doit être ravie d’épouser ce qui est utile à la santé de son papa. «

Chacun d’entre nous connait un Argan, peut être le sommes-nous un peu nous-même ? Rions ensemble de nos propres travers !

Auteur : Molière

Artiste : Laly Hoyer, Luc Antoni, Bruno Bastian ou Fethi Maayoufi, Vincent Kambouchner ou Guillaume Villiers-Moriamé, Angélique Meyns ou Adrienne Lemort, Gilles Hoyer

Metteur en scène : Gilles Hoyer

Comédie Tour Eiffel 14 Rue Desaix 75015

Contact : https://www.comedietoureiffel.com/spectacles-enfant/le-malade-imaginaire https://comedietoureiffel.placeminute.com/event/classique/le-malade-imaginaire,39214.html?_locale=fr

SCH