LE MALADE IMAGINAIRE – comédie ballet Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

LE MALADE IMAGINAIRE – comédie ballet Reims, 18 mars 2022, Reims. LE MALADE IMAGINAIRE – comédie ballet OPERA DE REIMS 1 Rue de Vesle Reims

2022-03-18 – 2022-03-18 OPERA DE REIMS 1 Rue de Vesle

Reims Marne L’année Molière offre l’occasion idéale de sonder la singularité, la force et la poésie de la comédie-ballet.

Un genre dans lequel le metteur en scène Vincent Tavernier (Les Malins Plaisirs), le chef d’orchestre Hervé Niquet (Le Concert Spirituel) et la chorégraphe Marie-Geneviève Massé (L’Eventail) ont acquis une véritable expertise. En 2022, pour célébrer les 400 ans de la naissance du dramaturge, les trois compagnies unissent de nouveau leurs talents pour restituer trois comédies-ballets de Molière dans l’intégralité des textes, musiques, chants et danses. Coup d’envoi des festivités avec l’ultime chef d’oeuvre de Molière, Le Malade imaginaire. Dans cette brillante comédie, Argan se croit gravement malade et toute sa famille doit vivre sous la gouverne de cette tyrannique imagination. Les uns voient tout le profit à en tirer, d’autres cherchent à ouvrir les yeux au prétendu malade pendant qu’en ville le Carnaval se déchaîne… Dans une splendide leçon de vie, Molière arrache les masques tristes pour exalter les masques joyeux jusqu’à l’immense et folle cérémonie finale.

Mêlant avec brio théâtre, musique et danse baroque, cette nouvelle production porte la promesse d’un divertissement total. Le Malade Imaginaire OPERA DE REIMS 1 Rue de Vesle Reims

dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse OPERA DE REIMS 1 Rue de Vesle Ville Reims lieuville OPERA DE REIMS 1 Rue de Vesle Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

LE MALADE IMAGINAIRE – comédie ballet Reims 2022-03-18 was last modified: by LE MALADE IMAGINAIRE – comédie ballet Reims Reims 18 mars 2022 Marne Reims

Reims Marne