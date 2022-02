Le malade imaginaire – Cie de l’Écume Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 15 mai 2022, Nantes.

2022-05-15

Horaire : 17:00

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre. Mort, le « Malade imaginaire » de Molière ? Que nenni : l’hypocondriaque Argan est même plus vivant que jamais ! On ne présente plus ce personnage grotesque prêt à sacrifier le bonheur de sa fille pour vivre environné de médecins, quitte à en découdre avec une servante Toinette aussi malicieuse qu’irrévérencieuse. A l’heure où le monde fait face à une situation sanitaire inédite, la dernière comédie de Molière résonne plus que jamais et renvoie un miroir à peine déformé d’une humanité voyant la mort partout. Le rire grinçant panse et fait penser pour rappeler chacun à l’essentiel. Dans le cadre du Week-end Molière (13 au 15 mai 2022)

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil