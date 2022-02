LE MALADE IMAGINAIRE Castelnau-le-Lez, 15 février 2022, Castelnau-le-Lez.

LE MALADE IMAGINAIRE Castelnau-le-Lez

2022-02-15 – 2022-02-15

Castelnau-le-Lez

14 14 EUR Vous êtes plutôt Malade imaginaire ou Avare ? À vous de choisir l’un des deux soirs… ou les deux !

Quatre comédiens, pas de décor, pas de costume, pour un retour à la parole nue et à la force de la langue. Une langue physique et musicale dépouillée des procédés d’illusion du théâtre.

Deux volets d’un travail sur les formes possibles de représentation de Molière aujourd’hui, deux pièces en diptyque pour créer une résonance, une même figure centrale de folie… Argan et Harpagon se contemplent l’un et l’autre, frères horrifiants, en un miroir grimaçant, celui d’une monstrueuse inhumanité.

Se donner toutes les permissions, cultiver l’irrévérence, une forme d’insolence et impliquer le spectateur au coeur du dispositif sont les maîtres mots de la compagnie Vol Plané. Les inviter pour les 400 ans de Molière était une évidence, tant ils perpétuent l’esprit du dramaturge.

1h40

à partir de 13 ans

Pass sanitaire obligatoire

+33 4 67 14 19 06 http://www.lekiasma.fr/index.php/_minisite2_/display/Programmation?idpage=187&afficheMenuContextuel=true

