L’incroyable vivier de talents de la troupe la Comédie-Française pour l’œuvre testamentaire de Molière.

Trentième et ultime pièce de Molière, Le Malade imaginaire est souvent considéré comme le testament de son auteur. C’est un « classique » à la fois élégant et puissant où tout son art du comique et du tragique se mêlent avec subtilité. Cette production fut créée il y a plus de vingt ans par le regretté Claude Stratz avec une composition musicale originale de Marc-Olivier Dupin, mais elle a su conserver toute sa fraîcheur et sa modernité au travers des différentes générations de comédiens du Français qui l’ont joué. Guillaume Gallienne a repris le rôle-titre en 2019, lui offrant une incroyable tendresse. Un pur moment de poésie et une grande leçon de théâtre à déguster en famille.

