Le Malade imaginaire Arles, 10 mai 2022, Arles.

14 14 Argan, grand hypocondriaque et mari manipulé par sa femme, est proche de sa mort. Mais il n’a peut-être pas tout réglé dans sa vie terrestre… Il sort de son cercueil-banquette et, aidé par des perfusions, rencontre de drôles de créatures, incarnées par une servante déjantée et un musicien psychédélique. Sont-elles réelles ou est-ce le fruit d’un cerveau malade ? Sa déambulation dans un univers fantastique et coloré remet en question ses certitudes.

Entrez dans son drôle d’imaginaire !

Représentation du Malade imaginaire

lafabriqueafantaisies@gmail.com +33 6 60 99 94 27

