Le Malade imaginaire Maison de la Vie associative Arles, vendredi 23 février 2024.

Du Malade imaginaire à l’imaginaire du Malade!

La pièce de Molière dans une mise en scène fantastique et colorée, avec de la musique en live!

Déjà plus de 30 représentations!

Argan, grand hypocondriaque et mari manipulé par sa femme, est proche de sa mort. Mais il n’a peut-être pas tout réglé dans sa vie terrestre…



Il sort de son cercueil-banquette et, aidé par des perfusions, rencontre de drôles de créatures, incarnées par une servante déjantée et un musicien psychédélique.

Sont-elles réelles ou est-ce le fruit d’un cerveau malade ? Sa déambulation dans un univers fantastique et coloré remet en question ses certitudes. EUR.

Date : 2024-02-23 14:15:00

Début : 2024-02-23 14:15:00

fin : 2024-02-23 16:00:00

Maison de la Vie associative 3, bd des Lices

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lafabriqueafantaisies@gmail.com

