Le Théâtre, le mardi 10 mai 2022 à 20:30

Ce “malade imaginaire”, c’est Argan, veuf ayant épousé la vénale Béline en secondes noces. Bien portant, il se croit très malade et les médecins complaisants se succèdent à son chevet. Sa fille, Angélique, aime Cléante. Mais les jeunes amoureux voient leur relation empêchée par un père égoïste, qui rêve de marier sa fille à un médecin pour ses intérêts personnels… Familière des textes contemporains, la compagnie angevine s’empare pour la première fois d’un classique du répertoire. Création sonore originale, utilisation de masques et enjeux dramatiques resserrés impriment du caractère à cette reprise audacieuse. Elle en extrait notamment ce qui fait écho quatre siècles plus tard : l’émancipation d’une jeunesse affranchie d’autorités archaïques.

15€ · 10€ · 6€

Tirant les fils de l’amour et de l’émancipation, une relecture originale et moderne du classique de Molière. Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne

