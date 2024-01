AUPINARD LE MAKEDA Marseille, samedi 23 mars 2024.

Les différents sites de billetterie n’ont plus de places en vente pour ce concert. Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir rester vigilants face aux sites non-officiels de billetterie et à la revente de faux billets.Aupinard, figure montante de la nouvelle scène française s’apprête à conquérir les salles de France.Son premier EP, “Aupitape 1 : Hortensia” a marqué les esprits, en dévoilant un univers actuel, intime et stylé riche de sa musicalité bossanovesque et chargé en authenticité.Ne manquez pas cette occasion de découvrir la musique d’Aupinard en live. Réservez dès maintenant pour une soirée inoubliable au Makeda.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:00

LE MAKEDA 103 RUE FERRARI 13005 Marseille 13