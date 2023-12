MOKADO – MOKADO 1ère partie LE MAKEDA Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille MOKADO – MOKADO 1ère partie LE MAKEDA Marseille, 25 janvier 2024, Marseille. Toujours aux commandes de sa techno mélodique jouée au marimba, le jeune producteur parisien continue ses explorations musicales. Structuré autour de 9 masques traditionnels originaires du monde entier, Maskoj se compose d’autant de titres électro inspirés de leurs mythes et récits légendaires. Tantôt guerriers, mystiques ou charmeurs, ils nous entrainent dans une danse effrénée où s’entremêlent boîtes à rythmes UK garage, synthétiseurs analogiques et instruments folkloriques.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:00 Réservez votre billet ici LE MAKEDA 103 RUE FERRARI 13005 Marseille 13 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Code postal 13005 Lieu LE MAKEDA Adresse 103 RUE FERRARI Ville Marseille Departement 13 Lieu Ville LE MAKEDA Marseille latitude longitude ;

LE MAKEDA Marseille 13 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/