Cet évènement est passé Autour de Giacometti Le Majorat – arts visuels Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane Autour de Giacometti Le Majorat – arts visuels Villeneuve-Tolosane, 6 décembre 2023 13:00, Villeneuve-Tolosane. Autour de Giacometti 6 décembre 2023 – 24 février 2024 Le Majorat – arts visuels L’exposition Le temps de Giacometti aux Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, explore l’art et la vie de l’artiste Alberto Giacometti dans le contexte de l’après-guerre, jusqu’à son décès. À l’occasion de cet évènement, les Abattoirs proposent au Majorat une exposition d’oeuvres de leurs collections. Autour de Giacometti réunit des artistes qui, par leur parcours artistique ou leur réflexion, se rapprochent de ce sculpteur emblématique du XXe siècle. Le cheminement de Giacometti (1901-1966), est d’une grande singularité, entre cubisme, surréalisme puis figuration. Très apprécié pour ses représentations emblématiques d’une humanité à la fois meurtrie et en mutation, faisant écho aux temps récents de guerre, de massacres et d’angoisse nucléaire, il trace une voie unique. Le Majorat – arts visuels 3 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T18:00:00+01:00

2024-02-24T14:00:00+01:00 – 2024-02-24T18:00:00+01:00 exposition giaccometti Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse Détails Heure : 13:00 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane Autres Code postal 31270 Lieu Le Majorat - arts visuels Adresse 3 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Ville Villeneuve-Tolosane Departement Haute-Garonne Lieu Ville Le Majorat - arts visuels Villeneuve-Tolosane Latitude 43.524777 Longitude 1.340572 latitude longitude 43.524777;1.340572

Le Majorat - arts visuels Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-tolosane/