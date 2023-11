Stage Estampadura : Créez avec Matisse – Samedi 18 novembre Le Majorat – arts visuels Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane Stage Estampadura : Créez avec Matisse – Samedi 18 novembre Le Majorat – arts visuels Villeneuve-Tolosane, 18 novembre 2023, Villeneuve-Tolosane. Stage Estampadura : Créez avec Matisse – Samedi 18 novembre Samedi 18 novembre, 10h00 Le Majorat – arts visuels Sur inscription À partir de papiers que vous aurez colorés en début de stage, vous allez créer avec des ciseaux des formes en ombre chinoise, d’où l’importance de l’image positive et négative dans chaque création. Vous optimiserez chaque bout de papier, chaque chute de découpe pour créer une nouvelle image. Un monde infini d’une grande liberté d’expression. Tarifs : Jeunes Villeneuvois (- de 18 ans), étudiants, demandeurs d’emploi – 20 €

Jeunes extérieurs (- de 18 ans), étudiants, demandeurs d’emploi – 25 €

Adultes Villeneuvois – 35 €

Adultes extérieurs – 50 €

> Renseignements et inscriptions : Jean-Luc GALES > Possibilité d’emporter son repas et de déjeuner sur place. > Le Majorat – Résidence Estampadura (1er étage) Le Majorat – arts visuels 3 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 16 47 04 »}, {« type »: « email », « value »: « stages.estampadura@laposte.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00 stage villeneuve-tolosane Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane Autres Lieu Le Majorat - arts visuels Adresse 3 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Ville Villeneuve-Tolosane Departement Haute-Garonne Lieu Ville Le Majorat - arts visuels Villeneuve-Tolosane latitude longitude 43.524777;1.340572

Le Majorat - arts visuels Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-tolosane/