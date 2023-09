Triennale Européenne de la Gravure : la Péninsule ibérique – Du 20 septembre au 18 novembre Le Majorat – arts visuels Villeneuve-Tolosane, 20 septembre 2023, Villeneuve-Tolosane.

Triennale Européenne de la Gravure : la Péninsule ibérique – Du 20 septembre au 18 novembre 20 septembre – 18 novembre Le Majorat – arts visuels

L’association Estampadura propose, tous les trois ans, la Triennale Européenne de l’Estampe Contemporaine avec l’ambition de présenter la création contemporaine de l’estampe et de favoriser les rencontres avec les artistes européens.

Pour cette 5e édition, après une interruption due à la pandémie, la Triennale européenne de l’estampe contemporaine est exclusivement accueillie par la galerie du Majorat.

Portés par une forte tradition et un bouillonnement artistique, onze artistes d’Espagne et du Portugal viennent exposer des créations récentes. Un invité membre d’Estampadura, l’artiste toulousain Benoît Auclère, présente également une nouvelle série en dialogue avec les artistes de la Péninsule.

PROGRAMME

Samedi 14 octobre

> 15h

Rencontre avec Benoît Auclère et démonstration Benoît Auclère viendra présenter sa série exposée au sein de l’exposition et proposer une démonstration de gravure.

Samedi 18 novembre

> 15h

Conférence bilingue : À la découverte de l’estampe ibérique – Nous vous proposons de découvrir les graveurs espagnols et portugais qui, depuis la Renaissance, ont marqué leur époque. Quelques-uns comme Pablo Picasso et Jörge De Sousa Noranha ayant vécu longtemps dans notre pays ont participé à la diversité et la qualité de l’estampe française.

La conférence sera faite simultanément en français par Claudie Beyssen et en espagnol par Lorena Acin. Suivie d’une visite guidée de l’exposition

Durée 1 h 30

Tout public

La galerie du Majorat est ouverte du mercredi au samedi de 14h à 18h

Le Majorat – arts visuels 3 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie

