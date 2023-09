Exposition Philip Brown « 30 ans auprès du Stade Toulousain » – Du 8 septembre au 6 octobre Le Majorat – arts visuels Villeneuve-Tolosane, 8 septembre 2023, Villeneuve-Tolosane.

Exposition Philip Brown « 30 ans auprès du Stade Toulousain » – Du 8 septembre au 6 octobre 8 septembre – 6 octobre Le Majorat – arts visuels

L’exposition réunit également des dessins et lithographies plus historiques, témoignant de l’implication de Brown dans le milieu du rugby depuis plus de 30 ans.

Ouverture sur rendez-vous et tous les samedis après-midi

En partenariat avec le Racing club Saudrune XV, l’exposition suivra une itinérance dans les 4 communes membres.

Le Majorat – arts visuels 3 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie

