Villeneuve-Tolosane Exposition : Damien Dupuis « Peindre avec le bois » – Du 7 juin au 22 juillet Le Majorat – arts visuels, 7 juin 2023, Villeneuve-Tolosane. Exposition : Damien Dupuis « Peindre avec le bois » – Du 7 juin au 22 juillet 7 juin – 22 juillet Le Majorat – arts visuels Architecte paysagiste, Damien Dupuis y voit « un rapport à l’architecture, à la composition urbaine et au paysage. » Il choisit ses planches et les laisse parler au travers de couches de couleurs, faisant transparaître les rainures ou insistant sur une fente. Damien Dupuis évoque dans ses tableaux des glyphes celtes ou néolithiques, mais aussi un imaginaire proche de la peinture médiévale. Il compose d’ailleurs fréquemment des triptyques, que le visiteur est invité à toucher et manipuler. VERNISSAGE

Jeudi 13 juin

18h30, avec un concert de Jazz

> Le Majorat – Galerie d’exposition RENCONTRES AVEC L’ARTISTE

Mercredis 14, 28 juin et 12 juillet

17h15

Damien Dupuis sera présent pour échanger librement sur sa démarche et proposer une visite de l'exposition.

