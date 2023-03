Stage Estampadura : L’image composée – déconstruction/reconstruction – Samedi 25 mars Le Majorat – arts visuels Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Stage Estampadura : L’image composée – déconstruction/reconstruction – Samedi 25 mars Le Majorat – arts visuels, 25 mars 2023, Villeneuve-Tolosane. Stage Estampadura : L’image composée – déconstruction/reconstruction – Samedi 25 mars Samedi 25 mars, 10h00 Le Majorat – arts visuels Sur inscription Travail d’après modèle, technique et format libre. La composition crée un lien entre toutes les parties d’une oeuvre, elle ordonne les rapports qu’ont entre elles les formes, les couleurs, ainsi que la disposition des objets. Du croquis d’étude à la composition Tarifs : jeunes villeneuvois (-de 18ans) étudiants, demandeurs d’emploi – 20 €

Jeunes extérieurs (- de 18 ans) étudiants, demandeurs d’emploi – 25 €

Adultes villeneuvois – 35 €

Renseignements et inscriptions : Jean-Luc GALES Le Majorat – arts visuels 3 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane

