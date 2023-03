Exposition : « Sophie AMAUGER : Lumières d’ici et d’ailleurs » – Du 22 mars au 13 mai Le Majorat – arts visuels Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane

Exposition : « Sophie AMAUGER : Lumières d’ici et d’ailleurs » – Du 22 mars au 13 mai Le Majorat – arts visuels, 22 mars 2023, Villeneuve-Tolosane. Exposition : « Sophie AMAUGER : Lumières d’ici et d’ailleurs » – Du 22 mars au 13 mai 22 mars – 13 mai Le Majorat – arts visuels Inspirée par l’environnement naturel de son atelier et par ses voyages, elle retranscrit dans ses tableaux des ambiances fugitives captées au gré des saisons. Arbres, chemins, talus, champs, fleurs… Sophie Amauger saisit les ombres projetées et les couleurs de ces sujets simples en cherchant à retransmettre l’émotion ressentie : la joie et la plénitude face à la nature. Cette exposition au Majorat témoigne des talents d’observation de l’artiste, en nous donnant à voir un ensemble lumineux nous invitant à la contemplation. Vernissage :

Jeudi 23 mars > 18h30 Dans le cadre de la Fête de la Nature 2023 sur le thème de la flore sauvage. Le Majorat – arts visuels 3 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

