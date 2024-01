VAN GOGH UN DERNIER ÉTÉ LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU Montereau-Fault-Yonne, samedi 15 juin 2024.

Avec sa formidable Compagnie, le chorégraphe Si’mhamed Benhalimadéveloppe un art spectaculaire nourri de rencontres à travers la culture Hip-Hop, mais aussi la danse contemporaine et classique.Van Gogh passe les derniers jours de sa vie, du 20 mai au 29 juillet 1890, à Auvers-sur-Oise. Il y peint plus de 70 tableaux. Le 27 juillet, âgé de 37 ans, il se tire une balle dans la poitrine. Cette œuvre de Benhalima retrace cette ultime période d’inspiration de l’artiste. Mêlant danse et peinture, il illustre le travail de Van Gogh et présente l’homme qu’était Vincent avec l’aide de cinq danseurs, endossant le rôle du peintre et des personnes qui ont marqué sa vie.« Ce spectacle explore l’univers inépuisable de Van Gogh. Entre danse, peinture et théâtre, un bouquet audacieux. »TELERAMAEquipe artistiqueChorégraphie et scénographie : Si’mhamed BenhalimaInterprétation : Damien Bourletsis, Si’mhamed Benhalima, Lucie Dubois, Mathilde Darget, Florent GosserezPeintures : Alain MischelCréation lumières : Bertrand PerezRégie plateau : François MichaudelMusique : Alexandre Dai Castaing, augmenté de musiques additionnellesProduction : Compagnie Drive

Tarif : 12.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-06-15 à 20:30

LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU 3, RUE PIERRE BROSSOLETTE 77130 Montereau-Fault-Yonne 77