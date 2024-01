WELCOME TO BROADWAY LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU Montereau-Fault-Yonne, lundi 3 juin 2024.

ORCHESTRE NATIONAL D’ILE DE FRANCE.L’Orchestre National d’Île-de-France rend hommage à Broadway, avec les rythmes et mélodies inoubliables des plus belles comédies musicales américaines de West Side Story à Mamma Mia, en passant par Hairspray et Sweeney Todd !Le principe du projet Chantons avec… est simple : des amateurs travaillent avec l’orchestre des standards de comédies musicales et les interprètent sur scène. Pour cela, les chœurs vont répéter les airs au programme, puis ils participeront à des répétitions piano/chant. À la fin de l’année scolaire, ils se prépareront avec l’Orchestre National d’Île-de-France pour le grand concert. Chaque année, le résultat est enthousiasmant !« Une sélection des meilleurs airs de comédies musicales américaines, au style rythmé et entraînant, interprétés en XXL par l’ONDIF et des chœurs d’adultes amateurs… bluffant ! »PHILHARMONIEDEPARIS.FRProduction : ONDIFDirection : Marc Leroy-CatalayudMise en scène, livret, scénographie : Édouard SignoletDirection de chœur : Sophie BoucheronSoprano : Kate CombaultTénor : n.n.

Tarif : 12.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-06-03 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU 3, RUE PIERRE BROSSOLETTE 77130 Montereau-Fault-Yonne 77