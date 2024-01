MOZART & FRIENDS LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU Montereau-Fault-Yonne, mercredi 22 mai 2024.

Entre les années 1780 et 1790, Vienne connait son âge d’or musical. Les plus célèbres compositeurs d’Europe, Mozart, Haydn, Soler ou Salieri s’y retrouvent pour jouer leurs œuvres.Ce programme témoigne de la fécondité musicale de ce milieu viennois de la fin du XVIIIème siècle, et donne à entendre parmi les plus beaux airs de concert, d’opéras et d’oratorio de cette période. Il fait enfin jaillir tout le génie de Mozart, qui brille d’autant plus au regard du grand talent de ses contemporains, et à travers la voix ample, colorée et élégante de Benjamin Appl, accompagné de Christophe Rousset et ses Talens Lyriques.« Mozart nous a livré son génie propre en absorbant ce qu’il a trouvé de meilleur chez les autres. Il m’a paru fondamental de s’intéresser aux contemporains du maître qui ont fait naître beaucoup d’idées chez lui. »CHRISTOPHE ROUSSET

Tarif : 17.00 – 35.20 euros.

Début : 2024-05-22 à 20:00

LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU 3, RUE PIERRE BROSSOLETTE 77130 Montereau-Fault-Yonne 77