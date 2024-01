SPIRIT OF INDIA LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU Montereau-Fault-Yonne, samedi 27 avril 2024.

Seize fantastiques artistes, musiciens, chanteurs, danseuses, acrobates, cracheurs de feu, étoiles filantes de leur pays, parcourent le monde pour colporter la musique et la danse indienne d’hier et d’aujourd’hui !Le Bollywood Masala Orchestra vous emmène dans un voyage spectaculaire, festif et dansant, haut en couleurs avec ses costumes traditionnels. Découvrez la richesse culturelle perpétuellement novatrice de l’Inde avec ce spectacle exceptionnel et inoubliable au carrefour de la tradition et de la modernité de l’Inde éternelle. Fondée par le musicien Rahis Bharti, baigné depuis son enfance dans la musique et les histoires fabuleuses de son pays, cette formation complète et exigeante tourne depuis plus de 12 ans autour du monde.« Les spectateurs se souviendront longtemps de l’ambiance colorée et festive de cet incroyable groupe indien. »LA VOIX DU NORD

Tarif : 12.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU 3, RUE PIERRE BROSSOLETTE 77130 Montereau-Fault-Yonne 77