FAADA FREDDY LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU Montereau-Fault-Yonne, samedi 30 mars 2024.

L’EP Tables Will Turn signe le grand retour de l’incroyable chanteur sénégalais après la sortie de l’album mythique The Gospel Journey, ponctué de quelque 300 concerts à travers le monde.Admiré par Kravitz ou Imany, son approche musicale est sans concession. « Ma musique c’est 100% organique et 0% technologique » résume Faada qui sollicite la bouche et le corps pour imiter le son des instruments. Sa philosophie proche de celle du gospel, genre musical auquel Faada réaffirme son attachement, s’exprime d’une voix hors du commun digne des Soulmen des années 60/70. Un concert événement !« Faada Freddy chante la soul comme personne, il fait tous les instruments avec sa voix et va chercher le groove dans le raggamuffin des évangélistes rasta. Magique ! »ANDRE MANOUKIANLeBruitQuiPense présente en accord avec Caramba cultire liveProduction : Caramba Culture Live

Tarif : 17.00 – 35.20 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:30

LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU 3, RUE PIERRE BROSSOLETTE 77130 Montereau-Fault-Yonne 77