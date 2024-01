JOYAUX DU BALLET LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU Montereau-Fault-Yonne, dimanche 17 mars 2024.

Avec la participation de danseurs de l’Opéra de ParisCostumes et lumières d’une qualité exceptionnelle servent des distributions comportant certains des plus remarquables talents du Ballet de l’Opéra de Paris.Le principe des « Joyaux du Ballet » : entremêler les plus belles pages du répertoire, magnifiquement dansées, avec des explications pleines d’esprit qui replacent chaque extrait dans son contexte et permettent aux spectateurs d’en saisir toutes les nuances. Ce spectacle rend la richesse d’un univers complexe et magique accessible aux novices, tout en offrant aux connaisseurs une occasion d’approfondir leur appréciation de l’art chorégraphique.« Une beauté surhumaine?[…] une soirée hors-norme. »JANINE PARKER / THE BOSTON GLOBE« Un pur moment d’enchantement […] magnifique de maîtrise ! »LA VOIX DU NORDDurée du spectacle : 1h4

Tarif : 17.00 – 35.20 euros.

Début : 2024-03-17 à 18:00

LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU 3, RUE PIERRE BROSSOLETTE 77130 Montereau-Fault-Yonne 77