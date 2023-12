KOBA LAD LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU Montereau-Fault-Yonne, 16 février 2024, Montereau-Fault-Yonne.

On ne présente plus Koba LaD, rappeur cumulant des centaines de milliers d’albums vendus, des dizaines de certifications et plus d’1 milliard de vues sur YouTube.Son statut de superstar ne l’a pas dénaturé, il reste aujourd’hui l’artiste le plus singulier de la scène urbaine. Une singularité qui repose sur sa voix, reconnaissable entre mille, mais aussi sur sa simplicité et sa joie de vivre. Un personnage authentique et brut qui continue de mobiliser ses fans à chaque apparition, le hissant en haut du game. Le phénomène du rap français est de retour sur scène… rendez-vous au Majestic !« Tout ce qu’il touche se transforme en dinguerie. Le plus incroyable avec Koba LaD, c’est sa musique, de la trap griffée de sa voix d’ores et déjà légendaire. »RADIOFRANCE.FR

Tarif : 17.00 – 35.20 euros.

Début : 2024-02-16 à 21:00

Réservez votre billet ici

LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU 3, RUE PIERRE BROSSOLETTE 77130 Montereau-Fault-Yonne 77