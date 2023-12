COMEDIE FRANCAISE LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU Montereau-Fault-Yonne, 27 janvier 2024, Montereau-Fault-Yonne.

Créée en 1907, la pièce de Feydeau montre que sa mécanique comique repose sur le quiproquo dont il use ici pour démêler les déboires conjugaux et unir ceux qui s’aiment. Raymonde Chandebise soupçonne son époux de la tromper, un colis provenant de l’hôtel du Minet-Galant lui met La Puce à l’oreille . Bien décidée à le pincer, elle lui donne rendez-vous audit établissement. La ressemblance est frappante entre Chandebise, assureur bourgeois, et Poche, valet ivrogne de l’hôtel des amours adultères. Les portes claquent et les malentendus abondent pour le bonheur du spectateur.« Cette Puce met en branle tous les ressorts du burlesque dont les comédiens-français maîtrisent les rouages à la perfection. » LE FIGAROLa Puce à l’oreille de Georges Feydeau mise en scène Lilo Baur avec les comédiens et comédiennes de la troupe de la Comédie-FrançaiseScénographie Andrew D Edwards Costumes Agnès Falque Lumières Fabrice Kebour Musiques originales et son Mich Ochowiak Réglage des mouvements Joan Bellviure Collaboration artistique Katia Flouest-SellProduction : La Comédie-Française Spectacle créé Salle Richelieu le 21 septembre 2019

Tarif : 17.00 – 35.20 euros.

Début : 2024-01-27 à 16:00

LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU 3, RUE PIERRE BROSSOLETTE 77130 Montereau-Fault-Yonne 77