ELLIOTT & CLARA LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU Montereau-Fault-Yonne, 17 janvier 2024, Montereau-Fault-Yonne.

Clara, dix ans, fait la tête : elle doit garder son petit frère. Elliott, cinq ans, est déterminé à remuer autant qu’il le faudra pour amener sa sœur à s’occuper de lui. Leur dispute bascule vers le jeu, où leurs frustrations, leurs peurs et leurs rêves prennent forme, au gré de leur imagination. Une échappée qui les transporte d’une fête foraine à un bateau pirate, jusqu’au Pays des Mélodies… Articulée autour de mélodies lyriques, cette création propose aux enfants de découvrir la musique de Poulenc, Berlioz ou Debussy. Entre poésie du chant, magie de l’imagination et théâtre d’ombres, le public voyage dans un tourbillon de féérie.« Au Pays des Mélodies, les canapés se transforment en bateaux, les plantes en jungle et l’on rencontre toutes sortes d’animaux et aussi de drôles d’oiseaux dans un espace de jeu merveilleux. » THEATREONLINE.COMProduction : Compagnie Deux Croches Rondes Texte : Sarah Bloch Mise en scène : Valentina Arce Collaboration artistique à la mise en scène : Émilie Chevrillon Comédiennes-chanteuses : Sarah Bloch, Inès Berlet Scénographie et costumes : Camille Dugas Stagiaire scénographie : Adeline Millet Création lumières, conception ombres : Olivier Vallet Régie : Guillaume Rouchet Textes des mélodies : M. Carême, P. Verlaine, T. Gautier, L. de Lisle, F. Fernay, R. Deval, A. Sylvestre, C. de Ségur Musiques : F. Poulenc, C. Debussy, G. Fauré, E. Chausson, C. Gounod, H. Berlioz, K. Weill Piano (en alternance) : Charlotte Gauthier, Jérôme Boudin-ClauzelUn spectacle créé avec le soutien de : Département du Val de Marne / Théâtre de Saint-Maur (94, Coproduction) / Théâtre des 2Durée : 50 minutes

Tarif : 12.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-01-17 à 15:00

LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU 3, RUE PIERRE BROSSOLETTE 77130 Montereau-Fault-Yonne 77