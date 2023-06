Jazz et musiques actuelles – La Fête de la Musique, les 30 du Conservatoire et les 1 an du Majestic Le Majestic, Scène de Montereau Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne Catégories d’Évènement: Montereau-Fault-Yonne

Seine-et-Marne Jazz et musiques actuelles – La Fête de la Musique, les 30 du Conservatoire et les 1 an du Majestic Le Majestic, Scène de Montereau Montereau-Fault-Yonne, 23 juin 2023, Montereau-Fault-Yonne. Jazz et musiques actuelles – La Fête de la Musique, les 30 du Conservatoire et les 1 an du Majestic Vendredi 23 juin, 18h30 Le Majestic, Scène de Montereau Concert de Jazz et de musiques actuelles interprété par le Conservatoire au Parvis J.Baker de Montereau-Fault-Yonne, le 23 juin 2023 entre 18h30 et 19h30. Le Majestic, Scène de Montereau Parvis Joséphine Baker 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne 77130 Seine-et-Marne Île-de-France 01.64.70.71.39 https://www.majestic-montereau.fr/ Le Parvis Joséphine Baker : « Ce nom a été choisi par le Conseil municipal pour mettre en lumière une artiste, dont le tempérament, l’histoire et l’engagement sont exemplaires, mais aussi très à l’image de ce qu’est la ville de Montereau. Joséphine Baker est une dame qui s’est construite elle-même. Elle est née dans les États-Unis de la discrimination, puis elle a migré en France, est devenue française, s’est inscrite dans l’histoire de notre pays en étant résistante et patriote. Pour autant, elle n’a jamais oublié d’où elle venait en se battant toute sa vie pour l’égalité des droits, pour les droits des autres ». Abrite une salle de spectacle appelé le Majestic qui a une scène de 24 m d’ouverture, une acoustique parfaite et une vision impeccable pour les 700 places assises, tout a été pensé pour un confort optimal des spectateurs. Pour profiter d’une expérience unique, le Majestic est équipé des outils dernier cri reconnus mondialement. Transport à Proximité, Parking gratuit avec 410 places à 50m de plus La salle et le hall sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

