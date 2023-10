Ciné débat « Tu nourriras le monde » Le Majestic cinéma Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Ciné débat « Tu nourriras le monde »

Mardi 21 novembre, 20h00
Le Majestic cinéma
Gratuit – Renseignement CCVG – service transition écologique environnement au 05 49 91 07 53

Réalisateur(s) : Nathan Pirard Floris Schruijer

Année de sortie : 2022

Pays : France

Production : Paroles de paysans

Durée : 89 minutes

Langue(s) du film : Français

En partenariat avec la MJC Claude Nougaro.

Ce documentaire retrace l’histoire agricole d’une région céréalière française où se pratique une agriculture particulièrement intensive, la Champagne crayeuse. Pour comprendre les origines des crises sociales et environnementales auxquelles les campagnes de cette région sont aujourd’hui confrontées, deux jeunes ingénieurs agronomes partent à la rencontre de ses céréaliers. A travers le récit de leurs histoires personnelles, peu à peu se reconstruit le fil des politiques agricoles des 70 dernières années, et leur impact sur nos campagnes. Le Majestic cinéma 52 boulevard de strasbourg 86500 montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-21T22:30:00+01:00

