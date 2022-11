SWING HEIL Le Majestic Carvin Catégories d’évènement: Carvin

Pas-de-Calais

SWING HEIL
Vendredi 27 janvier 2023, 20h00
Le Majestic

Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 4€ / Gratuit – 16 ans. Durée: 1H15. Réservation conseillée

Un spectacle proposé par l’association Ose Arts en partenariat avec la Compagnie La Marguerite aux 4 vents et la Ville de Carvin. handicap moteur mi Le Majestic rue du 8 mai 1945 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France Hambourg 1938, Richard, 17 ans, ne vit que pour sa passion clandestine : le SWING ! Il refuse de s’engager dans les Jeunesses Hitlériennes. Tout bascule le jour où celles-ci deviennent obligatoires. Richard va se confronter à la vraie nature du IIIème Reich. S’il pense dans un premier temps pouvoir berner le régime, la réalité va le ra raper. Il va devoir faire un choix : collaborer en étant fidèle à sa patrie ou se révolter au péril de sa vie… Une histoire vraie de la jeunesse allemande qui prend en main son destin… une jeunesse allemande de 1938 qui trouve écho dans toutes les jeunesses du monde qui se ba ent pour arracher leur liberté. Distribution • Jimmy Daumas

Texte et mise en scène • Romuald Borys

Assistantes • Aude Gagnier et Manon Chivet

Chorégraphe • Jeanne Garouste

Scénographie • Anne Gayan et Romuald Borys

Lumières • Anne Gayan

Création sonore • Cédric Moulié

Diff usion • Frédéric Bernhard et Pour Scène et Cie

