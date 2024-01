Le maître d’école du village, au temps des Lumières et de la Révolution. Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Conférence par Côme SIMIEN, maître de conférences en Histoire moderne, Université Paris 1-Pathéon Sorbonne (2020), en association avec La France généalogique – CEGF.

La Révolution eut l’ambition de fonder un véritable système d’éducation nationale, appuyé sur des écoles publiques et des enseignements constamment civiques. Il revenait à l’école, selon les premiers républicains, de former les citoyens de demain, et donc d’assurer la victoire des temps nouveaux.

À la fin de la Révolution, les écoles privées sont cependant devenues beaucoup plus nombreuses que les écoles publiques voulues par la République. Pourquoi ? Longtemps, les historiens ont estimé que c’était là la marque du conservatisme global de la population française.

Les parents auraient préféré confier leurs enfants à des écoles privées dispensant un enseignement traditionnel (la foi catholique) voire hostile à la République ; les écoles publiques, elles, auraient échoué pour avoir voulu dispenser un enseignement exclusivement laïque.

En somme : la réaction et la religion à l’école privée ; la République à l’école publique. Emprunté aux grilles de lecture de la IIIe République, ce modèle ne correspond cependant que très imparfaitement à ce que révèlent les sources.

Pour saisir l’échec de l’école publique et le succès des écoles privées à l’heure des premiers pas du dualisme scolaire public/privé, il faut donc retourner aux archives, et remonter le temps jusqu’au milieu du XVIIIe siècle au moins.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Contact : +33187026565 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://archives.paris.fr/a/99/les-conferences-de-la-france-genealogique/

Archives de Paris, D19Z 1.