Le Maître de thé et le samouraï – Conte musical Théâtre Mandapa Paris, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif réduit : 12 EUR

Plein tarif : 16 EUR

Moins de 15 ans : 8 EUR

Des contes de sagesse et des légendes ponctués de haïkus et de chants japonais.

Des contes japonais qui illustrent l’importance de la cérémonie du thé dans la culture Japonaise et son rôle pacificateur au temps des samouraïs.

Plusieurs histoires édifiantes, autant d’inestimables leçons de vie, mettent en scène avec profondeur et humour les rencontres paradoxales entre moines zen, samouraïs et maîtres de thé, dont le plus fameux : Sen no Rikyu.

À partir de 10 ans

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris

