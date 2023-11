Réalise ton 1er film en Stop-motion Le Maisnil – Médiathèque Les Merlettes Le Maisnil Catégories d’Évènement: Le Maisnil

Nord Réalise ton 1er film en Stop-motion Le Maisnil – Médiathèque Les Merlettes Le Maisnil, 9 décembre 2023, Le Maisnil. Réalise ton 1er film en Stop-motion Samedi 9 décembre, 10h00 Le Maisnil – Médiathèque Les Merlettes Gratuit; Sur inscription (places limitées) A partir de 6 ans.

Appelé également « animation image par image », le Stop Motion est une technique qui permet de créer une vidéo animée à partir de photos d’objets ou de personnages qu’on déplace à chaque prise de vue.

Animé par Trézorium dans le cadre de la Bibliothèque Numérique Métropolitaine (BNM) et son partenariat avec les Assembleurs. Le Maisnil – Médiathèque Les Merlettes Le Maisnil, 9 rue de l’église Le Maisnil 59134 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.77.67.92 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lemaisnil.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

stop-motion numerique

