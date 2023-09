Présentation de la Médiathèque en ligne Le Maisnil – Médiathèque Les Merlettes Le Maisnil, 27 septembre 2023, Le Maisnil.

Présentation de la Médiathèque en ligne Mercredi 27 septembre, 14h30 Le Maisnil – Médiathèque Les Merlettes

NOUVEAU !!! Grâce à votre abonnement à la médiathèque, vous pouvez accéder gratuitement à la Médiathèque en ligne.

Qu’est-ce que la « Médiathèque en ligne » ️ ‍

Il s’agit d’un service de la MEL offert à toute personne inscrite dans une médiathèque de la métropole lui permettant l’accès à 3 plateformes de ressources numériques :

➜ La VIDEO avec « La Médiathèque Numérique » : plateforme de vidéo à la demande avec un large choix de films et de documentaires.

➜ La FORMATION avec « Skilleos » : plateforme d’autoformation qui vous proposera de suivre des cours en ligne dans différents domaines (loisirs, bien-être, formation professionnelle, apprentissage d’une langue, outils bureautiques…). Et même du soutien scolaire pour les enfants !

➜ la PRESSE avec « Cafeyn » : plateforme contenant plus de 1500 titres de presse français ou étrangers (comme par exemple La Voix du Nord, Paris-Match, Libération, Le Journal de Mickey…)

Ces 3 ressources sont accessibles 24h/24, où que vous soyez, sur smartphone, tablette et ordinateur.

Le Maisnil – Médiathèque Les Merlettes Le Maisnil, 9 rue de l’église Le Maisnil 59134 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T14:30:00+02:00 – 2023-09-27T16:30:00+02:00

MEL