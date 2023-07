Lisons dehors Le Maisnil – Médiathèque Les Merlettes Le Maisnil, 12 juillet 2023, Le Maisnil.

Lisons dehors Mercredi 12 juillet, 10h00 Le Maisnil – Médiathèque Les Merlettes Sur inscription. Gratuit.

On s’installe sous les arbres, avec un tapis, des coussins… et des livres ! On écoute, on observe, on chante, on feuillette, on partage des images et des mots, des histoires entre petits et grands…

Avec le soutien de la MEL, l’équipe de lecteurs/rices professionnels de Lis avec moi (association @La Sauvegarde du Nord ) sillonne les petites communes de la métropole tout au long de ce mois de juillet.

RDV le Mercredi12 juillet à la médiathèque de Le Maisnil !

2 animations:

10h Bébés lecteurs (0 – 3 ans)

15h Goûter-lecture (tout public)

☀️ Sur inscription par mail à mediatheque@lemaisnil.fr, par téléphone au 03 20 67 77 92 ou via Messenger !

Le Maisnil – Médiathèque Les Merlettes Le Maisnil, 9 rue de l'église Le Maisnil 59134 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T17:00:00+02:00

