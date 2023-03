« A vos manettes ! » / Tournoi Mario Kart Le Maisnil – Médiathèque Les Merlettes Le Maisnil Catégories d’Évènement: Le Maisnil

« A vos manettes ! » / Tournoi Mario Kart Le Maisnil – Médiathèque Les Merlettes, 25 mars 2023, Le Maisnil. « A vos manettes ! » / Tournoi Mario Kart Samedi 25 mars, 14h30 Le Maisnil – Médiathèque Les Merlettes Sur inscription Prêts à vous défier ? Entre amis ou en famille, venez relever le défi des circuits Mario Kart !

Tout public, à partir de 7 ans.

Sur inscription.

Console prêtée par la Médiathèque Départementale du Nord Le Maisnil – Médiathèque Les Merlettes Le Maisnil, 9 rue de l’église Le Maisnil 59134 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03-20-77-67-92 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

