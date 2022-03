Le Maire vient à vous Le Carrelet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Le Maire vient à vous

Le Carrelet, le lundi 23 mai

Le Carrelet, le lundi 23 mai à 19:00

Patrick Pujol et ses adjoints viennent à votre rencontre lors de réunions publiques selon [votre quartier](https://www.villenavedornon.fr/instances-reunions-echanges/instances-de-concertation/conseils-de-quartiers/). ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ### Aujourd’hui rencontre avec les habitants du quartier est (Bourg). De nombreux sujets sont à l’ordre du jour, grands et petits projets, grandes ambitions et ambitions du quotidien, proximité, qualité de vie, emploi, préservation des espaces naturels… C’est l’occasion d’un échange privilégié avec vous sur ce qu’est Villenave d’Ornon aujourd’hui et sur ce qu’ensemble, nous voulons qu’elle soit demain. Nous vous attendons nombreux !

Le Carrelet Chemin de Cadaujac, 33140 Villenave-d'Ornon

