Le maire de Bègles Clément Rossignol Puech et des élus municipaux vous donnent rendez-vous à proximité de votre résidence. Venez échanger sur la vie du quartier. Samedi 20 novembre, à partir de 10h, Place de la Libération (square situé au croisement des rue Anatole France et Léon Blum). Rendez-vous face à l’aire de jeux. Contacts : 05 56 49 88 92 [maire@mairie-begles.fr](mailto:maire@mairie-begles.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T12:00:00

