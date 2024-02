LE MAINE ET LA SUCCESSION DE RICHARD COEUR DE LION DIALOGUE AVEC UNE CHARTE MANCELLE Le Mans, jeudi 22 février 2024.

À l’origine de cette conférence, il y a une charte conservée dans le fonds de l’abbaye cistercienne de Perseigne aux Archives départementales de la Sarthe . À première vue, cette charte n’affiche rien de particulier, alors pourquoi revêt-elle un intérêt particulier ? Pour son auteur, son bénéficiaire et le lien apparemment peu évident entre les deux, mais lié au contexte politique la mort de Richard Cœur de Lion le 6 avril 1199 et la lutte pour sa succession. Celui qui donne cette charte est un préadolescent de 12 ans dûment chaperonné par sa mère et qui étrenne son nouveau titre de duc de Bretagne. Et son prénom, Arthur , renvoie ses contemporains à l’âge d’une royauté bretonne idéale. Quant aux bénéficiaires de sa générosité, ce sont les moines cisterciens de Perseigne. Mais pourquoi donc Arthur, tout jeune duc de Bretagne, et dont les ascendants n’ont jamais eu le moindre lien avec aucun monastère du Maine, donne-t-il une charte en faveur de l’abbaye de Perseigne, située aux confins du Haut-Maine et de la Normandie ? C’est principalement à cette unique, mais large question, que ramèneront toutes les pistes suivies dans cette enquête qui va nous mener de l’histoire du Maine, de la Bretagne et de l’Anjou à celle de l’Empire plantagenêt en cette fin de XIIe siècle. Cette conférence est animée par Laurent Maillet, chercheur associé à l’université du Mans et administrateur de la Société Historique et Archéologique du Maine. .

