Visite de « l’Escargot Baldo » dans le cadre de Ferme en ferme Le MAIGRE Saint-Galmier Saint-Etienne Tourisme et Congrès Saint-Galmier Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Galmier

Visite de « l’Escargot Baldo » dans le cadre de Ferme en ferme Le MAIGRE, 29 avril 2023, Saint-Galmier Saint-Etienne Tourisme et Congrès Saint-Galmier. Visite de « l’Escargot Baldo » dans le cadre de Ferme en ferme Escargot Baldo Le MAIGRE Route de CUZIEU Saint-Galmier Loire Le MAIGRE Escargot Baldo

2023-04-29 – 2023-04-30

Le MAIGRE Escargot Baldo

Saint-Galmier

Loire Saint-Galmier Loire . Venez visiter notre élevage de « bêtes à cornes »… (Escargots!!!). Vous pourrez également découvrir les différents produits que nous confectionnons pour le plus grand plaisir de vos papilles.

De Ferme en Ferme revient les 29 et 30 avril 2023 +33 6 99 01 44 06 https://www.defermeenferme.com/departement-42-loire Le MAIGRE Escargot Baldo Saint-Galmier

dernière mise à jour : 2023-03-23 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Galmier Autres Lieu Saint-Galmier Route de CUZIEU Adresse Saint-Galmier Loire Saint-Etienne Tourisme et Congrès Le MAIGRE Escargot Baldo Ville Saint-Galmier Saint-Etienne Tourisme et Congrès Saint-Galmier Departement Loire Tarif Lieu Ville Le MAIGRE Escargot Baldo Saint-Galmier

Saint-Galmier Route de CUZIEU Saint-Galmier Saint-Etienne Tourisme et Congrès Saint-Galmier Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-galmier saint-etienne tourisme et congres saint-galmier/

Visite de « l’Escargot Baldo » dans le cadre de Ferme en ferme Le MAIGRE 2023-04-29 was last modified: by Visite de « l’Escargot Baldo » dans le cadre de Ferme en ferme Le MAIGRE Saint-Galmier Route de CUZIEU 29 avril 2023 Escargot Baldo Le MAIGRE Route de CUZIEU Saint-Galmier Loire Le MAIGRE Saint-Galmier Loire Saint-Etienne Tourisme et Congrès Saint-Galmier

Saint-Galmier Saint-Etienne Tourisme et Congrès Saint-Galmier Loire