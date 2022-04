“Le mai du trait” : Callimorphose, atelier d’écriture latine Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Morin

du dimanche 15 mai au dimanche 22 mai

Encadrés par Céline Renaudie, calligraphe à la Maison de la Calligraphie, vous vous initierez à l’art du trait muni d’une plume métallique. Vous aborderez la Caroline ou minuscule carolingienne, écriture incontournable de la calligraphie latine datant du 9ème siècle, mise en place sous le règne de Charlemagne. Elle est idéale pour débuter et appréhender la calligraphie. Le matériel vous sera prêté durant les ateliers.

Tarif adulte : de 5 à 10€ ; enfant : 2€. Sur réservation, nombre de places limité ;

Des ateliers de calligraphie latine vous sont proposés les dimanches 15 et 22 mai 2022. Céline Renaudie calligraphe à La Maison de la Calligraphie, vous initiera à l’utilisation de la plume métallique Musée de la Seine-et-Marne 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne

2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T17:00:00;2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T17:00:00

