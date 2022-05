“Le Mai du trait” : atelier de calligraphie japonaise Musée de la Seine-et-Marne, 8 mai 2022, Saint-Cyr-sur-Morin.

Musée de la Seine-et-Marne, le dimanche 8 mai à 15:00

La calligraphie est l’art de l’écriture qui utilise des caractères japonais et renvoie à une pratique et à une recherche très personnelles. Calligraphier, c’est créer dans l’instant présent, dans un seul mouvement qui équivaut à lâcher quelque chose, comme expirer l’air. Pratiquer la calligraphie, c’est également l’occasion de se recentrer et de faire l’expérience de l’instant unique et pur, inhérent à toute création. Actuellement, le japonais s’écrit à la fois avec des kanji, des hiragana, des katakana et des rômaji, qui, tous, peuvent se retrouver au sein d’une même phrase : – Les **kanji** sont les idéogrammes d’origine chinoise. Ils représentent originellement la forme dessinée d’un modèle existant dans le monde autour de soi. Ils sont composés de traits, de croches, de points, de courbes. Exemple : 馬 « cheval » (uma) en kanji – Les **hiragana** sont regroupés au sein d’un syllabaire, ils sont au nombre de 46 et servent à retranscrire : les mots d’origine japonaise pour lesquels il n’existe pas de kanji, tels que les particules, les suffixes, les déclinaisons des adjectifs et des verbes suivant leur conjugaison. Les enfants commencent par écrire le japonais en hiragana avant de les remplacer par des kanji chaque fois qu’il existe le kanji correspondant. Leur écriture présente des courbes et des formes douces. Par exemple : うま« cheval » en hiragana – Les **katakana** sont regroupés au sein d’un syllabaire, ils sont également au nombre de 46 et sont utilisés pour transcrire les mots d’origine étrangère et certaines des nombreuses onomatopées très présentes en japonais. Leur transcription est faite de traits et d’angles. Exemple ウマ« cheval » en katakana Les **rômaji** correspondent aux lettres de l’alphabet latin.

Adulte : de 5 à 10€ ; enfant : 2€ ; sur réservation, nombre de places limité

Chaque dimanche de mai, nous vous proposons des ateliers d’initiation à la calligraphie japonaise, latine, arabe. Le 8 mai, le 1er atelier sera consacré au Japon et sera encadré par “Quartier Japon”.

