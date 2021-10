Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire LE MAI DE L’ORGUE Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

2021-10-24

Chaque dimanche du mois d'octobre (et non du mois de mai comme les années précédentes), un concert d'orgue est donné en la Prieurale de Cunault à 16h. Les visiteurs, touristes et mélomanes de passage peuvent apprécier sans réservation ! heuresmusicalescunault@gmail.com https://www.lesheuresmusicalesdecunault.fr/

