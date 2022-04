Le Mai de la Calligraphie – Corps et Graphies Musée de la tour abbatiale Saint-Amand-les-Eaux Catégories d’évènement: Nord

Saint-Amand-les-Eaux

Le Mai de la Calligraphie – Corps et Graphies Musée de la tour abbatiale, 14 mai 2022, Saint-Amand-les-Eaux. Le Mai de la Calligraphie – Corps et Graphies

Musée de la tour abbatiale, le samedi 14 mai à 14:00

De tout temps et horizon, à l’origine des arts du bel écrit et de la chorégraphie se trouve le geste. L’exposition inédite, consacrée au lien profond entre ses deux disciplines, vous invite à entrer dans la danse. Dans l’écrin de la Tour Abbatiale, les créations d’artistes contemporains de renommée internationale côtoient divers écrits historiques. Partez à la découverte d’enluminures, partitions chorégraphiques, tableaux, vidéos, lightgraff… Avec la collaboration du Centre National de la Danse et la participation de Carolyn Carlson, Philippe Clerc, Cofee, Kaalam, Kahlie, Ya Yu Laï, Eloïse Lieven, Loredana Zega.

entrée libre

Exposition consacrée à l’art de la danse et à la calligraphie. Musée de la tour abbatiale Grand Place, 59230 Saint-Amand-les-Eaux, Nord, Hauts-de-France Saint-Amand-les-Eaux Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Saint-Amand-les-Eaux Autres Lieu Musée de la tour abbatiale Adresse Grand Place, 59230 Saint-Amand-les-Eaux, Nord, Hauts-de-France Ville Saint-Amand-les-Eaux lieuville Musée de la tour abbatiale Saint-Amand-les-Eaux Departement Nord

Musée de la tour abbatiale Saint-Amand-les-Eaux Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amand-les-eaux/

Le Mai de la Calligraphie – Corps et Graphies Musée de la tour abbatiale 2022-05-14 was last modified: by Le Mai de la Calligraphie – Corps et Graphies Musée de la tour abbatiale Musée de la tour abbatiale 14 mai 2022 Musée de la tour abbatiale Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux

Saint-Amand-les-Eaux Nord