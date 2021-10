Le magnifique bon à rien Saint-Amand-Montrond, 30 octobre 2021, Saint-Amand-Montrond.

Le magnifique bon à rien 2021-10-30 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-30

Saint-Amand-Montrond Cher Saint-Amand-Montrond Cher

Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche, Serge Badoz, ancien reconstitueur de palettes et désormais directeur du seul Cinémarama itinérant de la région, reconstituera seul, à mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes cultes, les seconds rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone : “LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND”. Avec Nicolas Moreau. Durée : 0h50. A partir de 8 ans.

Compagnie Chicken Street (39)

carosserie.mesnier@wanadoo.fr +33 2 48 96 48 36 https://www.carrosseriemesnier.com/

Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche, Serge Badoz, ancien reconstitueur de palettes et désormais directeur du seul Cinémarama itinérant de la région, reconstituera seul, à mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes cultes, les seconds rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone : “LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND”. Avec Nicolas Moreau. Durée : 0h50. A partir de 8 ans.

Pixabay

dernière mise à jour : 2021-10-21 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE