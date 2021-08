Le magnifique bon à rien – LES RIAS 2021 Saint-Thurien, 24 août 2021, Saint-Thurien.

Le magnifique bon à rien – LES RIAS 2021 2021-08-24 19:33:00 – 2021-08-24 20:23:00

Saint-Thurien Finistère Saint-Thurien

Compagnie Chicken Street

Publy (39) – Théâtre d’objet – 50 min

(Création 2018) – jauge : 500 personnes

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 8 ANS

Serge Badot, reconstitueur de palettes, est devenu après un détour par le détroit du Pôle Emploi, directeur du seul Cinémarama itinérant de la région. Seul, équipé de quelques planches, d’une vingtaine de palettes et d’un gros bouquet de ballons de baudruche, il réinvente à mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes cultes, les seconds rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone, Le bon, la brute et le truand.

Amateur de western spaghetti, ne manquez pas la rencontre avec ce fabuleux bricoleur !

Parking PMR – Navette PMR – Handicap Mental

